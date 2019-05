Sint-Lievens-Houtem was vandaag helemaal in de ban van de koers. Alle jongerencategorieën reden er hun Belgisch kampioenschap tijdrijden op een parcours in en rond de gemeente. Het was het eerste van in totaal 6 Belgische kampioenschappen in de buurgemeenten Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Herzele. Deze eerste editie was, mede door een vlekkeloze organisatie, en het mooie weer, meteen een voltreffer.