Waasland-Beveren zet Ferrera aan de deur

Yannick Ferrera is ontslagen als trainer van Waasland-Beveren. Dat heeft de club vanochtend bekendgemaakt.



Ferrera was nog maar sinds juni aan de slag op de Freethiel. "De club grijpt in na aanhoudende negatieve sportieve resultaten. De sportieve leiding gaat nu volop aan de slag met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Uiteraard proberen we daar zo snel mogelijk werk van te maken", meldt de club op haar website. Waasland-Beveren kon dit seizoen slechts één keer winnen in vijftien wedstrijden. Het staat pas veertiende in het klassement.