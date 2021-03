Een kort sportbericht: in het damesvolleybal maakt Justine D'Hondt volgend seizoen de overstap van Asterix Avo Beveren naar VC Oudegem. Een opmerkelijke transfer, want de 21-jarige D'Hondt is de kapitein van Asterix Avo. Hier steekt ze nog de beker in de lucht tijdens de gewonnen bekerfinale tegen uitgerekend VC Oudegem. D'Hondt is na Marlies Janssens de tweede sterkhouder die afscheid neemt van de Beverse topclub.