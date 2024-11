Ja, heel triest nieuws dan, vanop een kerkhof. In Wetteren is een vrouw van 75 vanmorgen onwel geworden. Omstaanders belden meteen de hulpdiensten. Die konden de vrouw nog reanimeren, ze is meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Maar daar is ze kort nadien overleden. Een deel van het kerkhof was deze voormiddag een tijdje afgesloten en ontruimd, maar tegen de middag mocht iedereen weer binnen.