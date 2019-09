Voormalig schepen Sint-Lievens-Houtem Sofie Boeykens klaagt actiecomité aan voor laster en eerroof

Voormalig schepen van Sint-Lievens-Houtem Sofie Boeykens heeft een klacht ingediend tegen het actiecomité Leefbaar ’s Hondshuffel, en dat voor laster en eerroof en beschadiging van haar goede naam. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, vorig jaar in oktober, kwam Sofie Boeykens in het oog van een storm terecht. Als schepen van Ruimtelijke Ordening was zij één van de voorvechters van een grootschalig bouwproject. Aannemers wilden 185 wooneenheden bouwen in een natuurgebied bij 's Hondshuffel. Er kwam een actiecomité om de plannen te blokkeren. Leden van dat comité beschuldigden Boeykens ook van belangenvermenging. De voormalige schepen ontkent alle aantijgingen en diende klacht in. De ex-schepen zelf konden we niet bereiken voor commentaar. Het actiecomité vindt de klacht ondemocratisch.