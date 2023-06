Vernieuwing ‘gewestweg van de toekomst’ uitgesteld: Raad van State vernietigt GRUP

Tot diep in de namiddag is een takelfirma in de weer geweest met het takelen van een vrachtwagen op een akker naast de E17 in Lokeren. Rond kwart voor vier vanochtend vroeg raakte de vrachtwagen van de snelweg af. Het is niet duidelijk hoe dat is kunnen gebeuren. De Nederlandse chauffeur raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De koelwagen was geladen met bloemkolen. De laadruimte bleef gelukkig intact. En daardoor kon het gevaarte getakeld worden. Toch nam de complexe takeling veel tijd in beslag. Om te kunnen takelen, moest er één rijstrook afgesloten worden. Dat zorgde voor anderhalf uur file in de richting van Gent. De file reikte rond 8 uur tot aan het parkeerterrein van Waasmunster. Daarna zwakten de files af tot ongeveer drie kwartier. Door omrijders was het ook in de omgeving druk.