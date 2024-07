In de Eugeen Bosteelsstraat in Aalst is afgelopen nacht een zware brand ontstaan in een rijwoning. In totaal raakten drie woningen verwoest door de brand. Veertien buurtbewoners werden geëvacueerd. De oorzaak is op dit moment nog niet bekend. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.