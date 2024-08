Ter Land Ter Donk en Meer, folklore en kolder op de Berlaarse Donkmeer

In Berlare zijn het dit weekend opnieuw de Waterfeesten. En daar werd al voor de zeventiende gisteravond Ter Land, Ter Donk en Meer georganiseerd. Deelnemers glijden een schans af met een zelfgemaakt bootje en duiken dan het Donkmeer in. De bedoeling is om zo snel mogelijk bij de bel te geraken én het publiek te entertainen. En dat gaat bij de ene al wat vlotter dan bij de andere. Om geen enkel risico te lopen met blauwalg, kreeg elke deelnemer een douche na hun duik in het water.