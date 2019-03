En waarnemend gouverneur Didier Detollenaere, u zag hem zonet in de reportage, mag nog even op zijn stoel blijven zitten. Want voor het einde van deze legislatuur komt er geen nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans deze namiddag gezegd in het Vlaams parlement na vragen van Zottegemnaar Kurt De Loor van sp.a, en Lokeraar Björn Rzoska van Groen. Volgens Homans werd er op de ministerraad van 22 februari, na een aangetekende brief van kandidaat-gouverneur Wim Leerman, opnieuw geen consensus gevonden over de benoeming. Leerman, die nu algemeen directeur is van de stad Aalst, kwam als beste uit de selectieprocedure. Maar vooral Open Vld zou dwarsliggen. De liberalen hadden Carina Van Cauter uit Herzele naar voren geschoven als topkandidaat, maar ook zij wordt het niet. En sindsdien wordt er alleen maar gekibbeld. Minister Homans reageert ontgoocheld.