PVDA Sint-Niklaas start petitie voor dringende actie tegen groeiend armoedeprobleem

De iconische en beschermde drogisterij 'De Walvis' in Sint-Niklaas is verkocht. Dat heeft de makelaar bevestigd. Het bekende winkeltje in het centrum van de stad werd gebouwd in 1919 en het interieur is tot op de dag van vandaag onveranderd gebleven. Volgens de makelaar was er enorm veel interesse voor het pand. De eigenares van het winkeltje, Josette, heeft mee beslist aan wie het pand verkocht wordt. De verkoopprijs is niet bekend. Het pand stond te koop voor 230.000 euro, maar er moeten nog wel wat kosten gemaakt worden om het op te knappen. De nieuwe eigenaars willen liever uit de spotlights blijven. Ze beloven wel de om de erfgoedregels te respecteren en het winkeltje met heel veel respect te renoveren.