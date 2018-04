Politie schiet man neer voor station Aalst

In Aalst heeft de politie gisteravond een man neergeschoten die met een mes rondliep in het station en ook een vuurwapen bij zich had. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie kreeg een melding van een man die rondliep met een mes in het station. "De politie is snel en efficiënt ter plaatse gekomen. De agenten hebben gevraagd aan de man om zich over te geven, maar hij heeft zijn mes naar de politie gegooid. De politie zag dat de man bijkomend gewapend was met een vuurwapen. De agenten hebben de man moeten neutraliseren. Hij werd geraakt en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis", zegt Aalsters burgemeester Christoph D'Haese.

De verdachte raakte zwaargewond maar zou buiten levensgevaar zijn. Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, onderzoekt de zaak. Over de motieven van de man is nog niets bekend. De plaats van de feiten werd afgezet en er volgde een sporenonderzoek. Volgens de gebruikelijke procedure zijn twee onderzoeken gestart: één naar de acties van de neergeschoten man en één naar de politiemannen, om na te gaan of er sprake was van wettige zelfverdediging.

Volgens burgemeester D'Haese blijkt uit de eerste gegevens dat het geweld van de politie gerechtvaardigd was. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend. De agenten geraakten niet gewond bij de interventie en er is ook geen melding van andere slachtoffers.

(Foto: Facebook - Don Casne Alvanos Kaddabra)