Oud-wielrenner Serge Baguet overleden

In Sint-Lievens-Houtem is vanmorgen oud-wielrenner Serge Baguet op 47-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte.

Baguet pakte in 2001 een ritzege in een etappe van de Tour de France en kroonde zich in 2005 tot Belgisch kampioen op de weg. Hij werd 47. In 2014 werd darmkanker bij hem vastgesteld tijdens een fietsvakantie in Spanje.

Baguet was als profrenner actief tussen 1991 en 1996 en tussen 2000 en 2007. Zijn mooiste momenten beleefde ‘den dakwerker’ in 2001 met een ritzege in de zeventiende etappe in de Tour in Montluçon en de winst in de Druivenkoers en in 2005, toen hij zich in Saint-Hubert tot Belgisch kampioen bij de elite kroonde.

Het grootste deel van zijn carrière reed hij voor Lotto, in 2007 zette hij in de kleuren van Quick Step-Innergetic een punt achter zijn wielercarrière.