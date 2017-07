Opnieuw stroom na algehele elektriciteitspanne in Sint-Niklaas

De twee woonzorgcentra en enkele serviceflats in Sint-Niklaas hebben opnieuw stroom nadat er problemen waren geweest met een transformator op de site. “De situatie is opnieuw normaal en een evacuatie bleek niet noodzakelijk”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter. Het gaat om de OCMW-woonzorgcentra De Spoele en De Plataan en serviceflats De Priesteragie. Na een grote stroomonderbreking in het Waasland in de nacht van vrijdag op zaterdag, waren er problemen met een transformator op de site. Een vijftal zuurstofgebonden patiënten werden naar het AZ Sint-Niklaas overgebracht, maar nu het defect hersteld is, is een verdere evacuatie niet nodig. De twee woonzorgcentra en de serviceflats tellen ongeveer 260 bewoners.