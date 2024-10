Oost-Vlaanderen Kiest! Extra TV Oost Nieuws om 12u30! En vanaf 16u30 de hele avond live!

Straks om 12u30 blikken we terug op de stembusgang in de regio en ontvangen we Conner Rousseau en Christoph D'Haese in onze verkiezingsstudio's. Vanaf 16u30 gaan we live met onze liveshow Oost-Vlaanderen Kiest. Een verkiezingsshow met uitslagen, analyses door onze politicoloog Tony Valcke, en heel veel interessante gasten die samen met ons naar die resultaten gaan kijken. We hebben ook vier live-ploegen in het veld, met een vaste live-ploeg in het campagnelokaal van Forza Ninove. Op die manier gaan we ervoor zorgen dat u niets van deze verkiezingen hoeft te missen. Afspraak dus, straks vanaf 12u30.