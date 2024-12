Ook Oost-Vlaams gouverneur is tevreden met de bemoedigende cijfers. Deze 28ste editie van de Verkeersveilige Nacht is de beste in meer dan tien jaar. Controleacties op de killers in het verkeer, aangekondigd en onaangekondigd, blijven noodzakelijk, klinkt het bij de gouverneur. En daar zal ze dan ook op blijven inzetten.