Onbekende sticht brand aan huis van Vlaams parlementslid en N-VA lijsttrekker Koen Daniëls

Koen Daniëls, Vlaams volksvertegenwoordiger en N-VA lijsttrekker in Sint-Gillis-Waas is slachtoffer geworden van brandstichting bij hem thuis. Er is aan de zijkant van het huis van de familie Daniëls een uitgedoofde brandhaard terug gevonden. Dat bevestigt hijzelf telefonisch aan de redactie van TV Oost Nieuws.

De brandstichting zou plaats gevonden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag. Het is de vrouw van Daniëls die gisterenmiddag de uitgedoofde brandhaard ontdekte. Daniëls lichtte meteen de politie in. Die kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en het parket van Oost-Vlaanderen werd opgevorderd. "De branddeskundige was formeel: dit is brandstichting", getuigt een emotionele Koen Daniëls. "Mijn huis is helemaal afgesloten met draad en hekwerk. Iemand is er doelbewust over geklauterd en heeft geprobeerd ons huis in brand te steken".

Daniëls heeft geen idee wie er achter de feiten zou kunnen zitten. Daniëls is kandidaat-burgemeester in zijn thuisgemeente Sint-Gillis-Waas. De campagne is er voorlopig keurig verlopen. "Ik kom vaak in de media door mijn nek uit te steken in moeilijke dossiers als onderwijs en mobiliteit. Soms krijg ik zware kritiek op sociale media, maar dat kan ik plaatsen. Dit is absoluut een brug te ver. Dit moet stoppen."

Op brandstichting bij nacht staan zware straffen, zeker wanneer het huis bewoond is op het moment van de feiten. Straffen kunnen oplopen tot 20 jaar. Op het moment van de brandstichting lagen Daniëls, zijn vrouw en zijn kinderen te slapen.

Het parket van Oost-Vlaanderen is voorlopig nog onbereikbaar voor meer informatie.

