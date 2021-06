Merel Maes springt alweer een record!

Hoogspringtalent Merel Maes mag alweer een nieuw record aan haar palmares toevoegen. De 16-jarige atlete uit Haasdonk heeft in Gent de beste prestatie aller tijden neergezet bij de scholieren, dat is de leeftijdscategorie van de 16 en 17-jarigen.

Bijzonder straf, zeker omdat die wedstrijd in Gent nog maar haar eerste is in die nieuwe leeftijdscategorie. Merel sprong 1 meter 87 hoog, goed voor haar vierde Belgische record op een rij. Eerder sprong ze ook al records van de tabellen in de jongere leeftijdscategorieën. Vorig jaar werd Merel al Belgisch kampioene en deze winter deed ze dat kunstje indoor nog eens over. De atlete van AC Waasland geldt als hét opkomend hoogspringtalent in de atletiek. Toen Nafi Thiam bijvoorbeeld 16 jaar was, bleef ze nog 6 centimeter onder het nieuwe record van Merel.