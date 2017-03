Onderwijs Neon, vip-behandeling, dj’s en lokaal talent op laatste 100 dagen in Sint-Niklaas

embed

In en rond het jeugdhuis Den Eglantier in Sint-Niklaas zijn zesdejaarsscholieren begonnen aan de viering van hun laatste 100 dagen op de middelbare school. Een jaarlijks weerkerende traditie waar altijd opnieuw met heel veel enthousiasme naar wordt uitgekeken. Maar voor deze dertigste editie hebben de jongeren het over een volledig andere boeg gegooid. Geen klassieke fuif in een tent op het Sint-Nicolaasplein, wel een feestje in de fuifzaal met cava, pret-pakketten, foodtrucks en dj's. Want uit een bevraging blijkt dat leerlingen hun 100-dagenfeest iets 'exclusiever' willen. Vanavond is er in de fuifzaal de Neon Party. Lokale dj's trappen het feestje op gang, en tegen middernacht komen stubru-talent Lisa Smolders en dj Neekid de dansvloer opzwepen.