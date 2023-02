Naast boeken nu ook keuze uit meer dan 175 zaden in bibliotheek van Massemen

De Grote Markt van Aalst leek dit weekend even op het Londense Hyde Park. Want voor de allereerste keer is daar een zogenoemde speakers corner gehouden. Wie iets aan te kondigen heeft, een discussie wil ontketenen of gewoon eens stevig zijn gedacht wil zeggen voor een publiek, kan dat voortaan elke zaterdag om klokslag drie uur. Plaats van afspraak is het historische balkonnetje voor het schepenhuis. Initiatiefnemer en gemeenteraadslid Filip Van De Winkel was meteen ook de eerste spreker.