Meubelen De Coninck sluit na bijna 70 jaar de deuren

De Wetterse petflessenfabrikant Resilux wordt dan toch niet overgenomen door een Amerikaanse investeerder. Het bedrijf blijft in handen van de broers De Cuyper. Investeerder Bain Capital wilde Resilux overnemen, samen met een niet-beursgenoteerde concurrent van het familiebedrijf. Maar de Duitse mede-dingingsautoriteit wil eerst onderzoeken of zo’n overname geen verstorende effecten op de markt zou hebben. Zo’n onderzoek kan enkele maanden duren, en daar wil de overnemer niet op wachten. Resilux verloor in de loop van de ochtend bijna 17% op de beurs. Wat de gevolgen van de afgesprongen deal zijn voor het personeel in de vestiging in Wetteren, is voorlopig nog niet duidelijk.