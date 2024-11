Matijs Van Strijthem uit Kruibele is jongste deelnemende prof op Zesdaagse van Gent

Binnen twee uur is het zover. Dan wordt in het Kuipke van Gent het startschot gegeven voor de 83ste editie van de Lotto Zesdaagse. Aan de start van het wielerspektakel staan onder meer titelverdediger en wereldkampioen baanwielrennen Lyndsay De Vylder en Olympisch medaillewinnaar Fabio Van den Bossche. Wie zijn debuut maakt bij de profs, is de 18-jarige Matijs Van Strijthem. De Kruibekenaar vormt samen met Nolan Huysmans het jongste Zesdaagse-koppel ooit.