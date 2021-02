Man aangehouden die tientallen prostituees onderbracht in panden in Sint-Niklaas

De onderzoeksrechter van Gent heeft een man aangehouden die verdacht wordt van mensenhandel en prostitutie. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De man bracht in totaal 25 vrouwen onder in verschillende panden in Sint-Niklaas en Gent.

"In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar feiten van mensenhandel en prostitutie zijn op dinsdag 26 en woensdag 27 januari een tiental huiszoekingen verricht in Gent, Sint-Niklaas en De Pinte", meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Aanleiding voor het onderzoek was informatie over illegale prostutie in een pand in Sint-Niklaas. Uit verder onderzoek bleek het om een 70-jarige man uit Gent te gaan, die in verschillende panden vrouwen onderbracht, in ruil voor een deel van hun inkomsten.

In negen panden werden in totaal 25, vooral Zuid-Amerikaanse, vrouwen aangetroffen. Zij werden verhoord als potentiële slachtoffers van mensenhandel. "11 personen verblijven illegaal in het land. Vijf onder hen werden opgesloten met oog op repatriëring. Er werd nog een huiszoeking uitgevoerd in De Pinte bij de eigenaars van zeven van de negen panden. Zij werden ook als verdachten gehoord. Het hoofd van de organisatie, de 70-jarige man uit Gent, werd op woensdag 27/1 voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent", aldus het parket.