Licht gemiste start van zomervakantie in recreatiedomeinen: een zevende minder bezoekers

De recreatiedomeinen in onze provincie hebben hun zomerstart gemist. In de vier Oost-Vlaamse domeinen samen zijn sinds de paasvakantie 14 procent minder bezoekers langskomen dan dezelfde periode vorig jaar. De oorzaak ligt voor de hand: het aanhoudende regenweer. Bij recreatiedomeinen Nieuwdonk in Berlare en De Ster in Sint-Niklaas is de daling het grootst. Want zij hebben geen binnenzwembad, klinkt het bij de provincie.