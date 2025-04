Leverwaarden Guy D'haeseleer licht verbeterd, maar transplantatie is nog niet van de baan: "Hij weet hoe het zit, en hoe het kan eindigen"

Het gaat niet goed met de gezondheid van Guy D'haeseleer, de burgemeester van Ninove. Hij ligt op dit moment nog altijd op de dienst Intensieve Zorgen van het UZ in Gent. Hij is daar gisteren met spoed naartoe gebracht nadat er hepatitis werd vastgesteld. Dat is een ernstige ontsteking van de lever. Als D'haeseleer zijn leverwaarden niet snel verbeteren, dan zal hij een levertranspantatie moeten ondergaan. Gisteren bleek er eventjes geen andere oplossing te zijn, maar vandaag kwam het nieuws dat er toch een lichte verbetering is van zijn situatie. Hij is wel nog altijd kritiek, maar stabiel. Maar een transplantatie is nog niet helemaal van de baan. Zijn plusdochter Malika , ook schepen in de stad, waakt bij hem in het ziekenhuis. Ze kon vanmiddag een korte update geven van zijn situatie aan de telefoon. Ze benadrukt dat Guy hard aan het vechten is om weer beter te worden.