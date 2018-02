Kleuter (5) zwaargewond na aanrijding in Melsele

In Aalst is vanmorgen een fietser zwaargewond geraakt nadat hij door een wagen was aangereden. Het ongeval gebeurde in de Merestraat. De fietser reed op het verkeerde fietspad voor zijn rijrichting. Toen voetgangers hem daar op aanspraken is hij van fietspad veranderd. Bij dat manoeuvre had hij geen aandacht voor een aankomende wagen. Een aanrijding was onvermijdelijk. De fietsers is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De Merestraat was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.