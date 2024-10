Exact een jaar geleden is advocate Claudia Van der Stichelen op haar oprit in Sint-Lievens-Houtem vermoord. Maar de dader of daders zijn nog steeds spoorloos. Ondanks DNA-onderzoek, robotfoto's en heel wat tips is er nog steeds geen doorbraak. Daarom doet het parket nu nog maar eens een oproep naar getuigen.