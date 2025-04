Inbraak bij Ford-verdeler in Beveren, dieven raken binnen via het dak: "Aan al mijn collega's, week waakzaam en alert"

Gangsters hebben afgelopen nacht een spectaculaire en drieste inbraak gepleegd op een autohandel in Beveren. Drie gemaskerde mannen klauterden op het dak, en daalden via een technische koker zo'n 15 meter af tot in de bureaus van het bedrijf. Daar braken ze alles af, op zoek naar een kluis met geld. Ze vonden die uiteindelijk, en de kluis werd uit de muur geslepen. Maar de buit is beperkt. Uit camerabeelden blijkt nu dat de inbrekers bijna twee uur lang ongestoord hun gang konden gaan. De zaakvoerder wil nu andere handelaars waarschuwen om geen geld of andere waardevolle zaken achter te laten in hun bedrijf.