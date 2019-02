Guy D'haeseleer stapt niét mee in carnavalsstoet, maar komt wel naar Aalst

Verschillende carnavalisten hebben in Aalst actie gevoerd tegen de invoering van de numerus clausus voor de losse groepen in de carnavalsstoet. Die maatregel is ingevoerd om de stoet in te korten, maar de losse groepen gaan er niet mee akkoord. Zij willen dat iedereen het recht mag blijven om deel te nemen. De actie vandaag is meteen ook een oefening, want de carnavalisten willen hun protest ook laten horen tijdens de stoet zelf, over een paar weken.