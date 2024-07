In de Leuvenstraat in Erembodegem is deze ochtend een scooter frontaal ingereden op een Lijnbus. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is niet duidelijk. De bestuurder van de bromfiets is zwaargewond. De politie is ter plaatse en onderzoekt het ongeval. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.