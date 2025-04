In Velle, bij Temse, is het festivalseizoen vandaag officieel gestart met Festivel. Vandaag was speciaal voor mensen met een beperking. Zo’n 1.300 feestvierders gingen uit de bol op de hits van Sam Gooris en De Romeo’s. Meer dan 300 vrijwilligers helpen mee, en de opbrengst gaat volledig naar goede doelen.