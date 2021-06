Eerste roodlichtcamera’s aan een spooroverweg staan in Oudegem

Vandaag hebben Infrabel en de verschillende projectpartners van politie, justitie en de stad Dendermonde de eerste roodlichtcamera’s voor het spoor in België aan een overweg in gebruik genomen. Het doel is om via nummerplaatherkenning het niet respecteren van het rood licht aan een overweg vast te stellen. De primeur is voor de overweg aan de Oudegemsebaan in Oudegem. Gemiddeld worden hier meer dan 45 inbreuken per dag gepleegd. Het nieuwe, gezamenlijke project zal de verkeers- en spoorveiligheid aan overwegen verder helpen verhogen en dient ook als test voor de mogelijke uitrol van camera’s aan andere overwegen. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.