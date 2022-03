De tweede carnavalsdag en -nacht in Aalst is opnieuw heel vlot verlopen. Er zijn, net zoals gisteren, geen grote incidenten geweest. En ook het Rode Kruis heeft amper iets gemerkt van carnavalsmaandag. In totaal moesten er zes personen verzorgd worden. Dat is verwaarloosbaar in vergelijking met een 'normale' carnavalseditie. Het Rode Kruis zet dan ook beduidend minder medewerkers in.