De regen heeft ook bij enkele festivals en volksfeesten in de streek roet in het eten gegooid. Zo moest het bekende en door Unesco erkende oogst- en folklorefeest De Pikkeling in Aalst, gisteren heel wat buitenactiviteiten schrappen, waaronder een groot deel van de optredens van de nationale en internationale folkloregroepen. En dat net in een jubileumjaar, want De Pikkeling bestaat 50 jaar. Ook de processie is vanmorgen niet kunnen uitgaan. Het verjaardagsfeest is dus grotendeels in het water gevallen. De organisatie schat dat er dit jaar zowat twee derden van het verwachte publiek is weggebleven. Dat is niet enkel financieel een ramp, maar ook een ontgoocheling voor de vele vrijwilligers. Omdat het weer deze namiddag iets beter was, kon het feest zich toch nog een beetje herpakken. De Pikkeling is al vijftig jaar een oogst- en folklorefeest, dat de voorbije jaren is uitgegroeid tot een aantrekkingspool voor folkloregroepen uit de hele wereld.