De Vries gooit handdoek in de ring nog voor zitting van start gaat, Lokeren is failliet

Wat al maandenlang in de lucht hing, is sinds vandaag definitief: het doek valt over voetbalclub Sporting Lokeren. Vanochtend heeft de rechtbank in Dendermonde het faillissement uitgesproken. Nog voor de uitspraak viel, had voorzitter Louis de Vries de handdoek in de ring gegooid en toegegeven dat hij niet de noodzakelijke investeerders heeft kunnen aantrekken.