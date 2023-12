De 'mooiste koeienweide’ van het jaar is van bioboerderij Rooms-Kusé in Laarne

Ligt de mooiste koeienweide van ons land in Kalken, bij Laarne? Het antwoord op die vraag is positief, want de bioboerderij Rooms-Kusé, van landbouwer Johan en zijn vrouw Isabel, heeft die titel nu gekregen. Uitreiker ervan is Bioforum, een platform voor biologische landbouw in Vlaanderen. Samen met de bioboeren wil de organisatie aantonen dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. En bij Johan en Isabel is dat duidelijk het geval. Zij kiezen voor meer biodiversiteit op en rond de weiden en voor een meer natuurlijke voeding voor hun melkkoeien. Die aandacht voor de natuur levert hen nu de onderscheiding op van 'mooiste koeienweide' van Vlaanderen.