De Gingkgo Biloba, ook wel de 'stinkpruimboom' genoemd, zorgt voor geurhinder in Aalst

We gaan naar Aalst. Want daar zijn ze helemaal in de ban van de Ginkgo Biloba of de Japanse Notelaar. Niet omdat het een prachtige boom is. Maar wel omdat de vruchten van de boom een zeer expliciete geur hebben. De vruchten lijken op pruimen, maar zodra ze op de grond vallen verspreiden ze een rotte geur. En daarom worden ze wel eens stinkpruimen genoemd. De stad kan er helaas niks tegen doen. Het is afwachten. Binnen een maand zijn alle bomen kaal en verdwijnt dus ook de geur.