Christoph D'Haese: "11 buitenlandse studenten besmet met de Indiase covid-variant"

In Aalst zijn 11 buitenlandse studenten besmet met de Indiase covid-variant. Dat meldt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) aan onze redactie. De studenten uit India reisden enkele weken geleden naar ons land. In Aalst en in Leuven zouden zij gedurende één jaar een opleiding verpleegkunde volgen. Hoewel de studenten de pre-testing naar verluidt hebben doorlopen en ook de quarantainevoorschriften naleven, blijken 11 studenten in een groep van 21 besmet met de Indiase variant van het coronavirus. De studenten zitten sinds hun aankomst al verplicht in quarantaine. Ze mogen hun woning niet verlaten. Die quarantaine zal ook actief worden gecontroleerd en opgevolgd door Politie Aalst. Een interview met de Aalsterse burgemeester vanavond om 18.30u. in het TV Oost Nieuws.