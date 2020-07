Bom onder voetbalcompetitie: Waasland-Beveren krijgt gelijk van rechter

Waasland-Beveren heeft van de rechtbank in Dendermonde gelijk gekregen in zijn zaak tegen de Pro League en de Voetbalbond. In de uitspraak wordt gesteld dat Waasland-Beveren opnieuw moet worden opgenomen in de kalender van 1A.

Dat legt dus een bom onder het competitieformat met 16 clubs, waar de Pro League morgen wilde over stemmen. Zij willen een competitie met 16 ploegen zonder geel-blauw, maar dat kan nu niet meer. Er zijn ook aanzienlijke dangsommen uitgesproken voor wedstrijden zonder Waasland-Beveren in eerste klasse. Met andere woorden: de competitiestart is in groot gevaar.