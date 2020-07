Beste Proximus-kijker, vindt u TV Oost ook niet meer terug?

In Hof Ter Saksen in Beveren is dit weekend het startschot gegeven voor VIJDAWA. Dat is een toeristisch erfgoedproject rond de figuur Joos Vijd. Zonder deze Beverenaar was er geen sprake geweest van het wereldberoemde Lam Gods. Naast de tentoonstelling rond Vijd, kunnen toeristen de tuinen van Hof Ter Saksen bezoeken of de speciale Joos Vijdroute wandelen of fietsen. Het project past perfect in de beleidsdoelstelling van minister Demir om in coronatijden verborgen parels in Vlaanderen te ontdekken.