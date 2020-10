Economie Ambitieuze reconversie voor ‘Laarne Fabriek’

In Laarne krijgt de site van de voormalige textielfabriek Microfibres Europe een nieuwe invulling. Het bedrijf dat ook bekend is als Laarne Fabriek ging vier jaar geleden failliet. Sindsdien ligt het terrein er verlaten bij. Begin dit jaar heeft projectontwikkelaar Acasa de grond al opgekocht. De volgende stap is om nu een rondvraag te doen bij de inwoners en bedrijven hoe zij die nieuwe plannen zien. Dat zal dan in een latere fase moeten leiden tot een definitief masterplan.