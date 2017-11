2 Doden bij fatale crash in staart van file op E34

Update 21u55:

Bij een bijzonder zwaar ongeval op de E34 richting Antwerpen zijn ter hoogte van Melsele 2 doden gevallen. Nog 2 andere personen raakten gewond. Omstreeks 19u30 reed een Nederlandse vrachtwagen in op de stilstaande file die een gevolg is van het siliconenincident op de Antwerpse ring. Een personenwagen werd geplet tussen 2 vrachtwagens. In deze auto vielen de twee doden. Het gaat om een jonge vrouw en een man van middelbare leeftijd. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Beide slachtoffers werden nog een half uur lang gereanimeerd, maar voor beiden mocht de hulp niet baten.

In totaal raakten 4 vrachtwagens en 2 personenwagens bij het ongeval betrokken. De snelweg richting Antwerpen is volledig versperd en dat zal waarschijnlijk nog enkele uren zo blijven. Een verkeersdeskundige van het parket zal ter plaatse komen.

Het verkeer dat tussen het knooppunt Beveren en het ongeval vast staat wordt momenteel van de snelweg 'geëvacueerd'. De bestuurders mogen gecontroleerd tegen lage snelheid tegen de richting tot het knooppunt Beveren rijden, vanwaar ze via de afrit Waaslandhaven-Zuid naar de Steenlandlaan en de oprit van Melsele kunnen rijden waar het verkeer de E34 richting Antwerpen weer kan oprijden. Of ze kunnen verder via de Liefkenshoektunnel.

