Zottegem stelt nieuwe plannen woonzorgcentrum Egmont voor

Liam De Koker, het jongetje van anderhalf jaar uit Aalst dat lijdt aan een zeldzame bloed- en beenmergziekte, is vandaag met succes geopereerd in het UZ in Gent. De ouders van Liam verloren eerder al een dochtertje aan dezelfde ziekte. Een stamceltransplantatie was de enige redding voor Liam, maar genezen is hij zeker nog niet. De komende dagen en weken zijn van cruciaal belang.