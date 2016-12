Gerechtsspecialist Marc Goossens heeft het vandaag over een nog altijd onopgeloste verdwijningszaak. Wetteraar Jean Vercarre is sinds juni spoorloos. Er werd al verschillende keren naar hem gezocht in Wetteren en in Beveren, maar hij is nog altijd niet gevonden. Is Vercarre vermoord? Of is hij ergens ondergedoken? Niemand die het weet. Jean Vercarre vermist, door de ogen van Marc Goossens.