In Geraardsbergen is de kuip voor de bouw van de nieuwe stuw volledig klaar. Daarmee zitten de werken aan de nieuwe stuwsluis op schema. Die sluis wordt gebouwd om overstromingen tegen te gaan. Goed nieuws zal u denken, maar eigenlijk is er nog altijd één groot probleem. Er is namelijk geen bouwvergunning. Een lokale natuurvereniging is een procedure gestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Gelukkig is de bestaande sluis intussen al omgebouwd tot noodstuw. Zodat hoge waterstanden wel al opgevangen kunnen worden.