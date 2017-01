Het gure weer heeft hier en daar wel voor ongevallen gezorgd. Zo vielen er deze namiddag twee zwaargewonden bij een ongeval in Welle, een deelgemeente van Denderleeuw. Om een nog onduidelijke reden moet de bestuurder van de auto de controle over het stuur zijn verloren. De bestuurder miste zijn bocht en knalde tegen een huis. Door de klap stortte een deel van de garage in. De twee inzittenden, twee carnavalisten van het team van één van de kandidaat-prinsen in Aalst, werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar.