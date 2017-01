Economie Twee miljard pinten bier wereldwijd verscheept vanuit de Waaslandhaven

Wist u dat er vanuit de Waaslandhaven iedere dag 2 miljard pinten bier verscheept worden naar onder andere Noord-Amerika en Azië? En wist u dat dit het werk is van Katoen Natie. Het bedrijf van Fernand Huts doet dit al vijf jaar voor de Belgische biergigant AB Inbev. En de samenwerking werd vandaag nog eens met 5 jaar verlengd. Het is zelfs de bedoeling om nog meer containers bier te laten vertrekken vanop Linkeroever. Huts hoopt om er stap voor stap een miljard pinten per jaar bij te doen.