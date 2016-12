TVO nieuws van 30 december 2016

We beginnen ons nieuws in Geraardsbergen. Een baby van drie maanden liep daar dinsdag een zwaar hersentrauma op. De feiten speelden zich af in de Abdijstraat. De vader van het kind zou het meisje door elkaar hebben geschud toen de moeder in de badkamer was. Maar de precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De baby is in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Gent en ligt daar nog steeds. De politie van Geraardsbergen voert een onderzoek en heeft de ouders gisteravond gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. Zowel de politie als het parket zijn voorlopig heel karig met commentaar.