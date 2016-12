De materniteit van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Geraardsbergen zou dan toch niet moeten sluiten. Dat zegt de directie. Minister Maggie De Block wil dat ziekenhuizen almaar meer en beter gaan samenwerken om zo de kosten te drukken. Kleinere materniteiten, zoals die in Geraardsbergen, zouden daardoor ergens anders ondergebracht worden en moeten sluiten. Maar met het nieuwe netwerk lijkt de toekomst van de kraamkliniek in Geraardsbergen nog even verzekerd.