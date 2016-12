De brandweer is de hele dag in de weer geweest met het blussen van een grote bedrijfsbrand bij een kunststofproducent in Eke, bij Nazareth. Het bedrijf ligt vlakbij de E17. Even werd er gevreesd voor giftige rook, en daarom werden uit voorzorg enkele gezinnen in de buurt geëvacueerd. Er werd aan de buurtbewoners ook gevraagd om ramen en deuren te sluiten. Uiteindelijk bleken de metingen negatief. Het hele magazijn is in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een kortsluiting.