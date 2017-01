Sport "Swat" Van der Elst overleden

embed

Vannacht is ex-voetballer François 'Swat' Van der Elst overleden in het OLV-ziekenhuis in Aalst. Hij kreeg op nieuwjaarsdag een hartaanval, belandde in een coma, en ontwaakte niet meer. Van der Elst beleefde in de jaren '70 vooral hoogdagen bij Anderlecht. Maar ook bij Sporting Lokeren maakte hij een tijd lang het goeie weer. Ex-bondscoach Aimé Anthuenis en voetbaltrainer Jean-Pierre Vande Velde spreken van een groot verlies, en loven Swat voor zijn bescheidenheid.